Kompany krijgt bij Burnley wel de tijd die hij nodig heeft, zegt hij zelf: "Ik moest Anderlecht niet verlaten"

Vincent Kompany heeft zijn eerste persconferentie bij Burnley achter de rug. Hij kreeg geen specifieke vragen over zijn vertrek bij Anderlecht, maar wel over het waarom hij voor Burnley koos. En daarover was hij duidelijk.

De gesprekken tussen Kompany en het bestuur van The Clarets waren al een hele poos aan de gang. "Ik heb vier of vijf mensen van de club gesproken vooraleer ik toezegde. Niet enkel de voorzitter dus. We hebben het over de korte, de middenlange en de langetermijnplanning gehad en daarin was er duidelijkheid en transparantie", aldus Kompany.

Burnley degradeerde en heeft het financieel ook niet te breed. In principe zit hij in ongeveer dezelfde situatie als bij Anderlecht, maar hij liet wel weten dat het bestuur van hem geen wonderen verwacht. "Ik moest niet vertrekken bij Anderlecht. Ik had ook nog verschillende andere opties. De openheid van het bestuur sprak me wel bijzonder aan. Als we dit seizoen niet promoveren, zal dat geen ramp zijn."

Het moeilijkste in het voetbal? Mensen kalm houden!

"Wat zijn de best gerunde kleine clubs in de Premier League?", vroeg hij aan de aanwezige journalisten. "Burnley vroeger ja. Maar nu spreek je dan over Brentford en Brighton. Die zijn ook niet in één keer naar de Premier League gesprongen of hebben grote uitspraken gedaan over promotie. Wat voor ons nu belangrijk is: aanwervingen en het ontwikkelen van de spelers. In het voetbal is het moeilijkste om mensen kalm te houden. Dat is nu de opdracht. Het is geen rocket science: als je vooruit wil, moet je rustig bouwen. Ik wil hier zijn voor de lange termijn als het nodig is en ben voorbereid op elk scenario."

Kompany krijgt dus de vrije hand om de club te herstructureren. De kleedkamer zal alvast een grote verandering ondergaan. "Er zijn veel spelers die vertrekken ja, maar binnen de 24 of 48 uur zullen we ook onze eerste versterkingen aankondigen. We zoeken naar een mix van spelers die in waarde kunnen groeien en spelers die de cultuur van de club bij elkaar houden."