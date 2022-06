AA Gent installeert supportersraad

AA Gent heeft een supportersraad geïnstalleerd. Die bestaat uit 25 personen.

Bij AA Gent is er een nieuw project begonnen. Er is een supportersraad opgericht. Die bestaat uit 25 leden. Zij moeten een stem geven aan alle supporters van AA Gent. De 1e vergadering ging vooral over de werking van de raad. Dus wat is de vorm en wat is de inhoud.

"Supporters zijn een belangrijk voor elke voetbalclub. Een goede dialoog tussen supporters en hun club zorgt voor een beter maatschappelijk draagvlak voor het voetbal. Zo kan er een klimaat komen waarin clubs meer oog hebben voor hun supporters, ethisch handelen, financieel gezonder worden en transparanter bestuur", klinkt het.

De volgende vergadering staat ingepland op 12 september.