Janssen weldra herenigd met oud-ploegmaat bij Antwerp? "Nee, ik heb Toby nog niet gestuurd"

Vincent Janssen is tot dusver dé topaankoop van Antwerp. De transferhonger van Paul Gheysens is echter niet gestild. Zo klinkt de naam van Rode Duivel Toby Alderweireld met de dag luider op de Bosuil.

Tijdens zijn persvoorstelling kwam ook de WK-droom van Vincent Janssen ter sprak. De achttienvoudige international van Oranje behoorde tijdens de voorbije interlandperiode tot zijn eigen verbazing tot de selectie van Louis van Gaal. In die mate zelfs dat Janssen zijn huwelijk pal in de internationale break had gepland. De 28-jarige spits wil er eind dit jaar absoluut bij zijn op het WK in Qatar.

"Of ik met het WK in het achterhoofd voor Antwerp heb gekozen? Nee... Ik,ben ook geselecteerd toen ik nog in Mexico speelde, dus ik weet niet hoe belangrijk dat is. Al is het natuurlijk wel zo dat ze meer westrijden van mij zullen kunnen bekijken. Natuurlijk wil ik naar dat WK, maar laat ons alles stap voor stap doen. Nu wil ik hier eerst mijn draai vinden en presteren, pas dan zal ik in beeld komen voor de nationale selectie. Ik zat er de laatste keer bij en ik zal er alles aan doen om ook volgende keer deel uit te maken van de groep", aldus een strijdvaardige Janssen.

Louis van Gaal heeft als speler een verleden op de Bosuil. Janssen ging alvast niet ten rade bij zijn bondscoach vooraleer hij de knoop doorhakte. "Nee, ik heb het er niet over gehad met hem. Of toch wel, maar toen waren de onderhandelingen al in een vergevorderde fase. Ik denk wel dat hij zich in deze stap kan vinden."

Na Valencia en Janssen is de transferhonger nog niet gestild. Zo hoopt de Great Old weldra Toby Alderweireld officieel voor te stellen. Vincent Janssen deelde bij Tottenham Hotspur nog de kleedkamer met de verdediger van de Rode Duivels. De Nederlander bestookte Alderweireld nog niet met berichtjes. "Nee, ik heb nog niet met Toby gestuurd... Ik heb er een paar hectische weken opzitten. Er was het huwelijk, die interlands met het Nederlands elftal en dan de afhandeling van de transfer. Ik ben er dus nog niet aan toegekomen, maar wie weet stuur ik hem weldra wel", aldus Vincent Janssen.