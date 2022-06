Debat van de week: u bent duidelijk over het competitieformat - wat met de speeluren (op zondag)?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen bijna weer gaat beginnen.

Vorige week polsten we naar het competitieformat voor vanaf 2023-2024, met zestien ploegen en play-offs mét halvering. En daar bent u geen voorstander van. Het merendeel van jullie wil zelfs helemaal af van de play-offs, al zijn er ook nuances in het verhaal. Deze week polsen we eens naar de speeldata bij jullie, want er is ondertussen heel wat te vertellen over pakweg het zondagavondvoetbal. Na Genk is nu ook Gent duidelijk vragende partij om dat af te schaffen. Wat vinden jullie van de speeluren? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wat met de speeluren in de JPL? Ik vind het goed zoals het nu is 29% Niet goed, alles op zondagmiddag zoals vroeger 3% Niet goed, de avondmatchen op vrijdag/zondag moeten weg 55% Niet goed, het is te verdeeld 6% Niet goed, want ... (laat in reacties weten) 6%