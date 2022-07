🎥 Antwerp bindt 2 sterkhouders langer aan zich

Ritchie De Laet en Faris Haroun hebben verlengd bij Antwerp. De Laet speelt nog 2 seizoenen. Haroun nog een seizoen.

De Laet is er al bij sinds 2019. Hij is de leider van de groep en zorgt ervoor de spelers met de goede mentaliteit op het veld staan. Haroun is er al sinds januari 2017 erbij. Met de nieuwe verbintenissen wil de club de iconen erbij houden en "samen één" zijn.