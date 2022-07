Na de tweet komt de realiteit: zó liggen de kaarten in het dossier van Alderweireld en Antwerp

Toby Alderweireld geniet momenteel nog van vakantie, maar de vraag is vooral waar de Rode Duivel zijn carrière zal voortzetten. Antwerp FC lijkt dé kanshebber om hem binnen te halen, maar er zijn nog struikelblokken.

Het is geen geheim meer dat Antwerp FC van Toby Alderweireld een prioriteit heeft gemaakt, terwijl ook de Rode Duivel maar wat graag wil verhuizen naar zijn Antwerpen. Maar zo gemakkelijk is het echter niet.

De cijfertjes zorgen voor problemen. Het spreekt voor zich dat Mega Toby zal moeten inleveren in vergelijking met zijn loon bij Al-Duhail SC. De Rode Duivel is daar ook toe bereid, maar wil natuurlijk niet voor een appel en ei naar de Bosuil verhuizen.

© photonews

Daarbovenop wil ook de Qatarese topclub nog iets van de eerdere investering terugzien. Al-Duhail betaalde vorige zomer nog dertien miljoen euro voor Alderweireld. De verdediger heeft er nog een contract tot medio 2024.

Niet bij seizoensstart, wel eind augustus?

De Qatari willen meewerken aan een transfer, maar de kans is héél klein dat Alderweireld bij de seizoensstart al in het Antwerpse shirt op een voetbalveld zal staan. De verhuis zal eerder iets voor eind augustus zijn. Op dat moment is het pokerspel immers gespeeld.