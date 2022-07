Verbeke opgetogen met nieuwe spits Esposito: "Technisch, intelligent en kan scoren en laten scoren"

Anderlecht heeft zijn gewilde spits beet. De 20-jarige Sebastiano Esposito zal komend seizoen de aanval van de troepen van Felice Mazzu moeten dragen. Ondanks zijn jonge leeftijd wordt er veel van hem verwacht.

Esposito heeft immers al heel wat ervaring in de Serie A en in de Zwitserse competitie. Hij mocht op 16-jarige leeftijd Europees debuteren voor Inter en het seizoen erop mocht hij ook in de Champions League minuten verzamelen. "Sebastiano is een jonge spits met een groot potentieel. Hij beschikt over een groot technisch vermogen, is intelligent, denkt snel en kan zowel scoren als laten scoren", aldus Peter Verbeke.

Bij de fans van Anderlecht was er op sociale media veel te doen over een interview dat Esposito verleden week gaf. Daarin zei hij dat hij eigenlijk bij Inter wou blijven en er zeker wil terugkeren. Dat viel niet zo goed, maar mogelijk werd het verkeerd begrepen. "Ik ben blij dat ik vroeg in de voorbereiding bij de groep kan aansluiten, op die manier kunnen we ons samen klaarstomen voor de start van het seizoen", aldus Esposito zelf.