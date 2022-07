Jonge Belgische doelman niet mee op oefenstage met PSV, op weg naar Eredivisie-club?

In de zomer van 2017 verruilde Maxime Delanghe Anderlecht voor PSV. Vijf jaar later zou er weleens een einde kunnen komen aan het Eindhovens avontuur van de 21-jarige doelman.

Maxime Delanghe vertrok immers niet mee op oefenstage met PSV. De jeugdinternational traint intussen gewoon mee met Jong PSV.

Delanghe, die nog een jaar onder contract ligt bij de Lampenclub, zou volgens diverse Nederlandse media in onderhandeling zijn met Go Ahead Eagles. De club uit Deventer eindigde afgelopen seizoen als promovendus op plaats dertien in de Eredivisie. Met Xander Blomme en Philippe Rommens lopen er al twee Belgen rond.

Maxime Delanghe speelde de afgelopen twee seizoenen 33 officiële wedstrijden voor Jong PSV, dat in de Nederlandse tweede klasse uitkomt.