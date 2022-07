🎥 De beelden: zo verloor Club Brugge met 2-4 van het FC Kopenhagen van Jess Thorup

Club Brugge sloot de stageweek in Nederland af met een oefenwedstrijd tegen FC Kopenhagen en ging daar met 4 tegendoelpunten de boot in.

Club Brugge verloor met 2-4 van de Deense landskampioen. De jongens van Jess Thorup (ex-Gent, ex-Genk) veroverden de titel nadat ze die 2 jaar na elkaar moesten afgeven aan Midtjylland en Brondby.

Club Brugge kwam eerst op voorsprong tegen de Denen via een schot van Ruud Vormer en even later zorgde Jutgla er met een fraaie actie voor dat Blauw-Zwart op een dubbele voorsprong stond.

In het laatste halfuur ging Kopenhagen op en over Club Brugge, dat ondertussen met heel wat jongens van het B-elftal op het veld stond. Via een vrije trap en een strafschop werd het 2-2. In het absolute slot (er werd nog een halfuur aan de wedstrijd gebreid) veranderde het doel van Club in een schietkraam en werd het nog 2-4.