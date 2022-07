Ook Engelse club wilde De Ketelaere maar vist achter het net: "We geloven niet dat hij beschikbaar zal zijn"

Charles De Ketelaere lijkt nu echt wel op weg naar AC Milan. Ook een Engelse club had concrete interesse maar vist dus achter het net.

Bij Leeds United zagen ze in het toptalent van Club Brugge een offensieve versterking. Trainer Jesse Marsch heeft het in de Britse media over het dossier van De Ketelaere. "Voor de positie van spits is het geen geheim dat De Ketelaere een groot transfertarget was. We geven hem nog niet helemaal op, maar we richten ons ondertussen ook op andere transfertargets."

© photonews

Ze klampen zich bij Leeds dus nog vast aan een sprankeltje hoop, al beseffen ze ook wel dat ze meer dan waarschijnlijk naast de 21-jarige Rode Duivel zullen grijpen. Het zal dus een andere speler moeten zijn die Leeds komt versterken. "We proberen te ontdekken wie het beste bij ons zou passen", aldus Marsch.

De Ketelaere zal het in principe niet worden. "We geloven niet dat hij beschikbaar zal zijn", moet de Amerikaanse coach van Leeds toegeven. Leeds United eindigde vorig seizoen zeventiende in de Premier League, net boven de degradatieplaatsen. In plaats van in Engeland tegen de degradatie te gaan spelen zal CDK wellicht in Italië voor de prijzen meedoen.