De Ketelaere niet in de selectie voor topper tegen Genk

De transfersaga van De Ketelaere dreigt een ingewikkelde te worden. AC Milan krijgt de voorkeur van De Ketelaere maar Leeds United biedt meer: 40 miljoen euro. AC Milan heeft voorlopig de onderhandelingen stopgezet omdat Club Brugge te veel geld vraagt volgens de Italianen.

De kans is klein dat we De Ketelaere nog aan het werk zien in de Jupiler Pro League. Vorig seizoen was de Rode Duivel goed voor 18 doelpunten en 10 assists in alle competities.

Charles de Ketelaere, not even called up for Club Brugge first game of the new season as negotiation with AC Milan continue. 🔴🇧🇪 #transfers



Slow deal between clubs, but talks still ongoing as de Ketelaere hopes for Milan move. Leeds bid around €40m, on the table since June.