Yves Vanderhaeghe blijft op zijn hoede voor de verplaatsing naar Anderlecht: "Een goede voorbereiding is nog geen garantie op een goede competitiestart"

KV Oostende begint de nieuwe competitie met een verplaatsing naar Anderlecht. Een blij weerzien tussen Yves Vanderhaeghe en zijn ex-club. Gemakkelijk zal het alvast niet zijn.

D’Arpino is er alvast niet bij. Hij moet geblesseerd afhaken. McGeehan is terug fit, maar nog niet wedstrijdklaar. Vanderhaeghe wil geen risico nemen en neemt hem niet mee op in de ruime kern van 22. Hier zullen morgen nog 4 spelers afvallen.

"Op zo'n eerste wedstrijd zit er toch altijd een beetje druk omdat je wil weten hoe ver je staat. Een goede voorbereiding is nog geen garantie op een goede competitiestart. Spijtig genoeg zijn er enkele spelers onzeker, dat zullen we morgen moeten bekijken", verklaart Vanderhaeghe de ruime kern van Oostende voor de verplaatsing naar Anderlecht.

Selectie (22): Hubert, Badu, Medley, Tanghe, Katelaris, Capon, Osifo, Ndicka, Atanga, Koziello, Amade, Rocha, Batzner, Dewaele, D’Haese, Patoulidis, Albanese, Sakamoto, Musayev, Gueye, Ambrose, Berte.