Debat van de week: wie wordt topschutter? Uw kampioen is alvast vrij duidelijk - hoewel?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen bijna weer gaat beginnen.

Vorige week polsten we eens naar de mogelijke kampioen van de Jupiler Pro League, gezien het een heel interessant seizoen wordt. En u heeft een duidelijke mening - hoewel. Vorig jaar waren de kansen voor Club Brugge hoger ingeschat rond de 45 procent. Nu ziet 'amper' 36% van de stemmers hen opnieuw de titel pakken. Wie dan de grootste uitdager moet gaan worden? Zowel Anderlecht, Antwerp als Gent verzamelen meer dan tien procent van de stemmen. Het zou dus wel eens een interessant seizoen kunnen gaan worden. Om kampioen te worden heb je overigens ook goede spitsen nodig. Topschutter Deze week zoeken we het dan ook eens in die hoek. Wie wordt de opvolger van Deniz Undav als topschutter? Frey begon met twee doelpunten, net als Skov Olsen. Mogelijk vertrekt Tissoudali naar Qatar en komen er zo nog meer kansen voor Cuypers, terwijl in het verleden ook Onuachu al eens de scepter zwaaide. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wordt topschutter? Cuypers, Dessers, Esposito, Frey, Janssen, Jutgla, Onuachu, Silva, Skov Olsen, Storm, Tissoudali, Ueda, Vanzeir, Vossen