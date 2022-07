Xavier Mercier verliet OH Leuven met een wrang gevoel: "Ik wist al voor de komst van Holzhauser dat de club niet meer op mij rekende"

Xavier Mercier verliet deze zomer OH Leuven en tekende bij het Hongaarse Ferencvaros, met wie hij voor de eerste keer in zijn carrière Europees kan spelen. Het afscheid van OH Leuven werd er wel één in mineur.

Xavier Mercier bracht zes jaar door in België, waarin hij zich opwierp als een van de beste spelmakers in onze competitie met 23 goals en 43 assists in 146 optredens. Hij verdedigde de kleuren van Kortrijk (2016-2017), Cercle Brugge (2017-2019) en vervolgens OHL (2019-2022).

Deze zomer besliste hij om België te verlaten voor de Hongaarse kampioen. "Ik voelde al snel dat OHL niet te veel op mij rekende voor het seizoen 2022-2023 dus moesten we uiteraard een nieuwe club zoeken. Ferencváros klopte aan en toonde veel interesse. De onderhandelingen duurden iets meer dan een maand, maar de club gaf niet op en bewees dat ze me er echt bij wilden", aldus Mercier.

Met de transfer van Raphael Holzhauser wist hij al hoe laat het was. "Ik wist al voor zijn komst dat OHL mij niet meer echt wou. Ik heb geen uitleg gekregen en ben teleurgesteld. Ik heb veel voor de club gedaan en ik heb uiteindelijk geen erkenning gekregen. Het was moeilijk te accepteren", aldus de spelmaker.

Het is geweldig om op mijn 33ste voor de eerste keer Champions League-wedstrijden te spelen

Ferencvaros geloofde wel in hem en gaf 500.000 euro voor een 33-jarige speler en liet hem een contract voor twee seizoenen tekenen. "Een geweldig bewijs van vertrouwen. Het is dan ook een fantastische club. Ze spelen elk seizoen in Europa en spelen elk jaar mee voor de titel. Het is ook een stap in mijn carrière: zowel sportief als familiaal", geeft de Fransman mee. "Boedapest is een buitengewone stad. Ik heb me snel aangepast en alles gaat goed. De integratie is heel goed verlopen. We hebben een reeks wedstrijden in de voorrondes van de Champions League. Ik mis nog wat matchritme, maar dat komt wel. Het is opwindend om helemaal opnieuw te beginnen op je 33ste. Elk jaar voor de elfde plaats spelen, dat is ook niet geweldig, ook al was ik goed bij OHL. Het is voetbal, je moet je altijd aanpassen."

Deze woensdag spelen de Hongaren de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Champions League tegen Slovan Bratislava, de kampioen van Slowakije. In de heenwedstrijd stond de voormalige OHL-aanvoerder tot de 72ste minuut op het veld. "Een echte bonus in mijn carrière om Champions League-wedstrijden te spelen. Een buitengewone sfeer."

"Heb ik er spijt van dat ik niet voor een Belgische topclub heb gespeeld? Nee, zo is het. Ik bewaar alleen positieve dingen uit mijn tijd in België. Ik ben enorm geëvolueerd als voetballer maar ook als man. Ik verlaat de Jupiler Pro League met opgeheven hoofd en met een voldaan plichtsgevoel."