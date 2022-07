Jos Daerden kijkt uit naar competitiestart met Jong Genk: "Minstens zes à zeven spelers zullen doorbreken in profvoetbal"

Jos Daerden (67) is sinds dit seizoen tactisch analist bij Jong Genk. In een gesprek met Het Belang van Limburg geeft Daerden aan enorm uit te kijken naar de start van het Challenger Pro League-avontuur van de Genkse beloftenploeg, die vorig seizoen kampioen werd.

"Wij stappen in dit verhaal met de ambitie om onze filosofie trouw te blijven. Wij gaan het doen met onze jeugd en onze manier van voetballen. Daarom hebben we er bewust voor gekozen om geen oudere, ervaren spelers aan te trekken."

De toetreding van beloftenploegen in de Challenger Pro League werd niet op alle banken op applaus onthaald. Volgens Daerden is het hoe dan ook een verrijking. "Vroeger moesten we jonge spelers uitlenen om te zien wat ze waard zijn in het mannenvoetbal. Nu kunnen zij aan boord blijven en échte matchen aanbieden net onder het hoogste niveau."

"Zo creëer je een nieuwe kweekvijver waarin gevist kan worden. Noteer maar: van deze kern zullen er minstens zes à zeven in het profvoetbal doorbreken. Is het niet bij Genk, dan wel bij kleinere clubs", besluit Daerden.