Karel Geraerts zet een en ander recht : "3/4e van onze ploeg was er vorig jaar ook bij, toen we maandenlang de competitie domineerden"

Union heeft zijn seizoensstart niet gemist. Na het gelijkspel op Stayen knoopten de Unionisten vrijdag aan met een verdiende zege tegen Charleroi (1-0). Op de overwinning van de ploeg van Karel Geraerts viel nauwelijks wat af te dingen.

De coach van Union maakte na de eerste zege van het seizoen gebruik van de gelegenheid om een en ander recht te zetten. "Vanuit de buitenwereld waren er heel veel twijfels over mijn team, maar deze groep is vanaf training één vol blijven gaan. Akkoord, er zijn enkele jongens vertrokken. Maar voor 3/4e bestaat deze kern nog uit spelers die vorig seizoen maandenlang de competitie gedomineerd hebben. We hebben vandaag getoond dat Union nog altijd een goede ploeg is."

"In het veldspel waren we goed, alleen in het laatste gedeelte waren we niet scherp genoeg. Vaak leidde dat tot een technisch foutje of de verkeerde beslissing. Toch zijn we geduldig gebleven."

Met vier op zes heeft Union zijn start zeker niet gemist. De Brusselaars moeten zich nu opmaken voor de clash met Rangers, in de voorronde van de Champions League. "Een verplaatsing naar het kunstgras van Stayen, daarna in eigen huis tegen Charleroi vlak voor een Europese wedstrijd. Bovendien volgen er nog enkele drukke weken. Een sterke competitiestart was dus erg belangrijk voor ons. Veel blikken zijn op ons gericht, dat weten we", besluit Geraerts.