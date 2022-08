'Gent gaat op zoek naar vervanger voor Tissoudali en komt uit bij... absolute sterkhouder van andere eersteklasser'

De transfer van Tarik Tissoudali lijkt dan wel in het water te vallen, maar door de blessure van de aanvaller is KAA Gent nog steeds op zoek naar een vervanger. Of hebben ze die speler al gevonden?

MSV Foot weet dat KAA Gent de onderhandelingen met KV Mechelen heeft opgestart om Nikola Storm naar Oost-Vlaanderen te halen. De aanvaller werd ook al in verband gebracht met KRC Genk én heeft zijn zinnen gezet op een verhuis. Het zou overigens de tweede transfer tussen beide clubs zijn. De Buffalo’s haalden eerder ook al Hugo Cuypers op Achter De Kazerne. Al lijkt Malinwa in dit dossier het been stijf te houden tot de nodige miljoenen op tafel komen.