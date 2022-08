Analist hoopt dat Charles De Ketelaere klaar zal zijn: "Een paar weken respijt, maar dan moet het erop zijn"

Straks wordt Charles De Ketelaere (21) officieel voorgesteld bij AC Milan, de regerende landskampioen in Italië. Door de transferperikelen heeft De Ketelaere alvast niet de ideale voorbereiding achter de rug. Analist Marc Degryse hoopt dat de fans CDK dan ook wat tijd gunnen.

"Ik heb er een beetje schrik voor dat ze in Milaan verwachten dat hij na twee-drie matchen het verschil zal maken. Het is te hopen dat zijn eerste indruk meevalt. Voor Milan is dit de toptransfer, die heel veel aandacht heeft gekregen. Ik hoop dat Charles klaar zal zijn", aldus Degryse in HLN.

"Met Leao, Diaz en Saelemaekers lopen meer jongens van die leeftijd rond die hun kans krijgen. Neem Saelemaekers: die is op een heel andere manier binnengekomen. Die had de club maar zeven miljoen gekost, dus kwam hij er onbevangen toe. Dat is bij Charles helemaal anders."

"De fans verwachten nu al dat hij Milan naar de volgende ronde in de Champions League zal trappen... Vaak is het in Italië alles of niets bij de fans, doorgaans heb je weinig tijd bij dat soort clubs. Een paar weken respijt krijg je, maar dan moet het erop zijn."