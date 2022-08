Hoe een uitgaande transfer voor Antwerp ook een meevaller voor Club Brugge kan worden

Bij Antwerp staat er een speler op vertrekken en dat zou wel eens goed nieuws kunnen worden voor ... Club Brugge.

Emanuel Emegha is na zes maanden bij Antwerp alweer op weg naar de exit op De Bosuil. Dat nieuws wordt eerstdaags geofficialiseerd.

Sturm Graz

De nieuwe bestemming voor de jonge aanvaller is Sturm Graz, in Oostenrijk. En daar speelt momenteel ene Rasmus Hojlund in de spits.

De komst van Emegha zou bij Sturm Graz de kans op een vertrek van Hojlund iets groter maken. En daar wil Club Brugge dus van profiteren.