Speler van Standard vertrekt gratis naar andere ploeg in Jupiler Pro League

Vorig seizoen werd de aanvaller uitgeleend aan MVV Maastricht. Deze zomer keerde hij terug naar de Rouches.

Michy Ntelo kende een goed seizoen in Maastricht, met tien doelpunten en drie assists. De 21-jarige aanvaller, die een contract voor één jaar had met een optie voor nog een seizoen, wilde zich tijdens de opbouw bewijzen bij het eerste team van Standard Luik, maar de club wil hem vooral gebruiken in de Challenger Pro League.

Na een seizoen in de Nederlandse tweede klasse met MVV vonden de speler en zijn entourage dat hij klaar was voor de Jupiler Pro League, ondanks de belangstelling van de Nederlandse clubs, Beerschot en Deinze.

De Belgisch-Congolees verhuist nu naar Charleroi, waar hij toch ook eerst voor de U23 zal spelen voor hij bij het eerste elftal komt. Standard laat hem gratis vertrekken, in ruil voor een percentage op de doorverkoop.