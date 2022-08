Danny Buijs blijft positief na de slechte competitiestart van KV Mechelen: "De competitie duurt nog tot mei"

De competitiestart van KV Mechelen was nog geen succes. 0 punten en samen met Seraing de rode lantaarn delen. Trainer Danny Buijs blijft positief.

“In de media en op het internet gaat het daar natuurlijk over, maar daar ben ik niet zozeer mee bezig”, zegt een positief ingestelde Danny Buijs tegenover Het Nieuwsblad.

Van paniek is er alvast geen sprake. “Dan zouden we een heel zwaar leven tegemoet gaan, want de competitie duurt nog tot mei”, aldus Buijs. “Het hangt er vanaf door welke bril je kijkt. Waar we nu staan, is niet meteen bepalend voor de rest van het seizoen. Net zoals in de Formule 1: als je op de pole positie start, win je niet per se de race. En als je op de laatste rij start, eindig je ook niet per se laatst.”

Buijs houdt duidelijk van metaforen want hij gaat op hetzelfde elan verder. “Ik ben soms bang in een vliegtuig, jullie niet? Ik kijk weleens naar Air Crash Investigation. Daarin onderzoeken ze de precieze oorzaken van vliegtuigcrashes. Daar leer ik soms wel dingen uit. In meerdere gevallen sterven mensen omdat ze uit paniek hun zwemvest opblazen onder water, waardoor ze vast komen te zitten. Angst is een slechte raadgever.”