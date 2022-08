Paul Onuachu blijft twijfelachtig: "Het is moeilijk in te schatten hoe fit hij precies is"

Bij Racing Genk was er nog geen spoor te bespeuren van Paul Onuachu. De Nigeriaan moet geblesseerd aan de zijlijn toekijken. Wanneer hij terug is blijft moeilijk in te schatten blijkbaar.

“Het is moeilijk in te schatten hoe fit hij precies is. Hij is sowieso al later toegekomen in de voorbereiding en speelde enkel 45 minuten tegen Heist. Een blessure aan de adductoren is ook nog eens link, al heeft hij geen reactie meer gehad”, vertelde Wouter Vrancken tegenover Het Laatste Nieuws.

Onuachu speelde tot nu toe 112 wedstrijden voor Racing Genk en kwam daarin 68 keer tot scoren en gaf 10 assists.

Dit weekend ziet Racing Genk KAS Eupen in de ogen. De ploeg die voormalige speeldag Club Brugge op hun knieën dwong. “Ik was daar niet eens zozeer door verrast. Tegen Brugge hielden ze vast aan hun principes. We kunnen dus niet op onze lauweren rusten en zullen energie aan de man moeten brengen", een gewaarschuwde Vrancken.