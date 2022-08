Analist hoopt dat Dessers bij Genk blijft: "Voelt hij de bui hangen?"

Cyriel Dessers staat dicht bij een overstap naar het Italiaanse Cremonese, maar niet iedereen is daar gelukkig mee.

Wouter Vrancken houdt zijn hart vast van welke spelers er voor de transferdeadline nog allemaal kunnen vertrekken bij Racing Genk. Cyriel Dessers is één van hen. Analist Johan Boskamp hoopt alvast dat hij bij de Limburgers aan boord zal blijven voor de rest van het seizoen.

“Ik hoop van wel. Ik zou het jammer vinden als hij bij een club als Cremonese tegen de degradatie gaat vechten terwijl hij onder Wouter Vrancken misschien wel topschutter kan worden in België”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Of wil Dessers net zoals in het verleden opnieuw vluchten? “Voelt hij de bui hangen omdat Onuachu bijna weer fit is? Ga toch gewoon de concurrentiestrijd aan man!”