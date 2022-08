Gejen tussen vrienden voor Anderlecht-Seraing: "Ik hoop dat ik straks nog kan lachen en hij niet"

We gaan deze namiddag een duel zien tussen twee boezemvrienden. Fabio Silva en Sergio Conceiçao kunnen het heel goed met elkaar vinden: "Behalve tijdens de wedstrijd, dan zijn we vijanden", aldus de zoon van de Standard-legende.

De twee hebben zelfs een whatsappgroepje. "Deze week hebben we nog niet gesproken hoor. (lacht) En dat zal ook niet gebeuren. De komende dagen zijn we vijanden", klinkt het in HLN. "Daarna weer dikke vrienden. Hij speelde bij Porto, en kwam bij de eerste ploeg toen m’n vader er al coach was. We kwamen elkaar geregeld tegen bij Porto, en zijn in contact gebleven. Hij stuurde me ook dat hij bij Anderlecht had getekend.”

Silva wil zijn carrière lanceren bij Anderlecht. "Hij heeft de goeie keuze gemaakt om voor een grote Belgische club te gaan spelen. Hier kan hij zich uitstekend profileren en laten zien wat hij wel niet kan met een bal. Vergeet niet dat die jongen pas 20 is hé. Hij gaat nog groeien, daar ben ik zeker van. ’t Is de eerste keer dat we tegen elkaar spelen. Ik hoop dat ik na de match nog kan lachen, en hij niet."