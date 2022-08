Gent gaat shoppen in Oostenrijk en plukt Zuid-Koreaanse middenvelder weg

KAA Gent heeft nog eens van zich laten horen op de transfermarkt.

Bij KAA Gent is het een seizoensstart om snel te vergeten met al het blessureleed. Maar het versterkte zich maandag wel met de Zuid-Koreaanse middenvelder Hyunsek Hong. Hong tekent bij de Buffalo's een contract voor 3 seizoenen en komt voor zo'n 1,5 miljoen over van het Oostenrijkse Lask Linz .

"Hong is een veelzijdige centrale middenvelder die goed zal passen in ons spelsysteem. Het is een echte karakterspeler met veel grinta die meters aflegt. Hij is snel in zijn denken en altijd klaar om te schakelen", klinkt het positief bij hoofdscout Samnuel Cardenas.