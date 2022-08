KVM-trainer Buijs verwacht enkele twijfelgevallen te recupereren tegen Cercle en bespreekt vertrek van Engvall

Na de zege tegen Union hoopt KVM-trainer Danny Buijs op bevestiging tegen Cercle. Engvall, die zal er niet meer bij zijn. De Zweed wordt tot het einde van het jaar uitgeleend.

De Nederlandse coach geeft een update van de spelers die ontbreken. "Dries Wouters zal nog niet aanwezig zijn, al heeft hij wel al de looptrainingen hervat. De afwezigheid van Lucas Bijker en Kerim Mrabti is bekend. Jordi Vanlerberghe, Alessio Da Cruz en Marian Shved: die drie waren er tegen Union niet bij. Zij hebben deze week grote delen van de training meegemaakt."

Zijn zij dan volledig inzetbaar? "Het kan dat zij naar morgen toe nog aansluiten, maar die eventuele goedkeuring volgt op een later moment. Julien Ngoy is de enige die in de match tegen Union een lichte blessure opliep. Hem kan je ook bij dat groepje toevoegen. Ik verwacht dat van die vier speles er zeker twee of drie bij zullen zijn, maar dat kan ik nog niet met 100% zekerheid zeggen."

Zelfs basisplek mogelijk

Het is zelfs zo dat een plek op de bank niet het maximale is voor die twijfelgevallen. "Het kan dat één van hen in de basis start, maar dan kan het dat die er bij de rust of later weer af komt. Je zult wel enkele jongens hebben die geen 90 minuten kunnen spelen. Als de ene 60 minuten kan spelen en de andere 30, kan je dat zo ook wegstrepen."

© photonews

Niet in de selectie: Gustav Engvall, die op uitleenbeurt naar Sarpsborg is vertrokken. "Ik wist aan het begin van het seizoen dat een paar jongens nog een andere stap ging zetten, omdat de club ook nieuwe spelers heeft gehaald. Het is niet de bedoeling om over het budget te gaan."

Voldoende opties in aanval

Het is niet zo dat Buijs nu nog gaat aandringen op een extra aanvallers. Volgens hem is de aanval best voldoende gestoffeerd. "We hebben Alessio die bij de aanvallende opties hoort, Jorge Hernandez die nu speelgerechtigd is. We hebben Nikola Storm. Ik heb dus zeker voldoende aanvallende opties, alleen moet iedereen fit zijn."