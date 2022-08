Vanderhaeghe duidt aan wie straks bij Oostende voor veel geld verkocht zal worden en in welke jeugdspeler hij echt gelooft

KV Oostende werd voor het seizoen aangeduid als degradatiekandidaat, maar heeft intussen al zes punten verzameld. Yves Vanderhaeghe heeft er weer grinta en mentaliteit ingekregen. Iets wat de Amerikaanse eigenaars graag zullen zien, want zij willen meerwaarde creëren op de spelers.

Maar wie gaat er straks een goeie prijs opleveren zoals Hjulsager, Theate of Hendry? “Dan zeg ik Thierry Ambrose", geeft Vanderhaeghe aan in Het Nieuwsblad. "Bij de jeugd van Man City werd hij als het grootste talent beschouwd. Als Thierry zijn basisconditie kan verbeteren, wordt hij twee keer zo goed. Daar zijn we mee bezig. Ik hoop dat hij niet opgeeft, want het kost energie.”

En dan is er nog de jeugdwerking. "In onze jeugd en bij de beloften wordt trouwens ook goed gewerkt. In Andy Musayev, die overkwam van onze beloften, zie ik het wel zitten. Explosief, links, rechts, stevig: die jongen kan shotten. In de voorbereiding had hij het hoogste aantal sprint­meters. En hij wil altijd alles perfect uitvoeren. Ik was vroeger ook zo: ik vloekte op mezelf als het niet goed genoeg was. Je moet streng zijn voor jezelf."