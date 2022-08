Bakoven in Stayen morgen: temperatuur kan door kunstgrasveld nog hoger oplopen

STVV-Anderlecht wordt morgen uiteraard op een kunstgrasveld gespeeld. Bij deze temperaturen heeft dat een extra nadeel: de temperatuur kan er nog hoger oplopen.

De weersverwachting voor Sint-Truiden is voor morgen 36 graden. Da's al bijna niet te doen om in te voetballen, maar in Stayen kan dat nog warmer worden. Een kunstgrasveld houdt immers de temperatuur vast en kan die met vijf graden doen stijgen.

Het zal dus een duel worden bij zo'n 40 graden. Dan zal meer dan één drinkpauze alvast welkom zijn. STVV heeft er ook voor gezorgd dat de fans gratis water ter beschikking zullen krijgen.