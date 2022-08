Gevolgen van twee keer 3-0 verliezen bij Union: "Waarheid ligt in het midden"

Het was een zware week voor Union SG, met twee keer 3-0 verliezen.

Eerst KV Mechelen, daarna Rangers. Karel Geraerts verloor twee keer met 3-0 met Union SG. “De moraal was in het vliegtuig en de dagen nadien logischerwijs niet top, maar we mogen zeker niet gaan twijfelen”, zegt de trainer van Union aan Het Laatste Nieuws.

“Een week geleden waren we nog de beste ploeg ter wereld. Een week later kunnen we dan niet de slechtste ploeg ter wereld zijn. De waarheid ligt in het midden.”

Geraerts wil dat Union trouw blijft aan het beproefde recept, met veel duelkracht en een goede organisatie. “Als we dat niet hebben dat zijn we maar een gemiddelde ploeg.”

De spelerskern lijkt ondertussen volledig op punt te staan. “Op dit moment zou ik zeggen dat het oké is, maar de transfermarkt is nog twee weken open. Er kan nog veel gebeuren. We hebben in het verleden nog al bizarre transfers gezien.”