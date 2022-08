Analist is duidelijk: "Teuma zou goed bij deze ploeg uit 1A passen"

Wat doet Teddy Teuma nog tijdens de zomermercato? De kans dat hij Union SG verlaat is er nog altijd.

Teddy Teuma ligt nog tot midden 2024 onder contract bij Union SG, maar er is de nodige interesse in een transfer. Zowel bij Teuma zelf als enkele clubs.

Analist Filip Joos is alvast duidelijk in de podcast 90 Minutes. “Als ik Gheysens ben, dan haal ik hem. Veel geld? Dat is hij waard. Hij is echt de patron geworden van Union SG, maar ik hoop voor de Brusselaars dat hij gaat blijven”, klinkt het.

In de laatste geruchten wordt Teuma vooral in ons land genoemd bij Standard. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 2,3 miljoen euro.