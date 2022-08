Ruud Vormer en Bas Dost mogelijk terug samen op het veld

Club Brugge legt Ruud Vormer niets in de weg als hij kan vertrekken om bij een andere ploeg meer speelminuten op te doen. Een club uit de Eredivisie heeft nu geïnformeerd bij de Bruggelingen.

Volgens Het Nieuwsblad heeft FC Utrecht geïnformeerd bij Club Brugge naar de voorwaarden van een mogelijke transfer. FC Utrecht is de club waar Bas Dost deze zomer tekende nadat Club hem transfervrij liet vertrekken.

Club Brugge had aan Vormer en potentiële geïnteresseerde clubs al laten weten dat hij naar een buitenlandse club gratis mag vertrekken. Dit als dankbaarheid voor bewezen diensten. Het enigste probleem kan zijn is dat Vormer niet teveel wil inleveren in zijn laatste contractjaar. Een oplossing kan zijn dat beide partijen wat water bij de wijn doen en zo tot een oplossing komen. Dit bijvoorbeeld door dat Club Brugge nog een deel van zijn salaris blijft uitbetalen in dit laatste contractjaar.