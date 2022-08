📷 OFFICIEEL "Welkom thuis, Joachim Van Damme"

Joachim Van Damme wordt door SK Beveren een jaar gehuurd van Standard.

“SKB is bijzonder blij om het Beverse jeugdproduct opnieuw op de Freethiel te mogen verwelkomen”, laat de club op zijn website weten. De verdedigende middenvelder doorliep de jeugdreeksen bij KSK Beveren alvorens in het seizoen 2008-2009 bij de hoofdmacht te debuteren. Bij de fusie in 2010 bleef Van Damme aan boord, twee jaar later stapte hij over naar KV Mechelen. In 2017 kreeg hij de kans om op de Freethiel aan zijn comeback te werken.

Dat resulteerde in een nieuw contract, Van Damme bleef bij geel-blauw tot de zomer van 2018 om nadien andermaal naar Mechelen te verhuizen. “Afgelopen winter maakte hij de overstap naar de Vurige Stede, maar daar bleven speelminuten te vaak uit. SK Beveren is dan ook bijzonder blij dat Standard bereid werd gevonden om Van Damme een jaar aan onze club uit te lenen”, klinkt het nog.

“Weinig spelers in het hedendaagse voetbal vertegenwoordigen hun thuisclub zo goed als Joachim”, zegt CEO Antoine Gobin. “Zijn kwaliteiten op het veld als een sterke en gezaghebbende figuur op het middenveld en zijn leiderschap in de kleedkamer is iets waar onze club naar op zoek was.”

“De keuze van Joachim om terug te keren naar SKB past perfect bij hem en onze club: we delen dezelfde sportieve doelstellingen op het veld en we weten dat hij de leider kan zijn die we nodig hebben om SKB terug in de harten van alle mensen te brengen. Hij kent niet alleen de andere belangrijke spelers van onze ploeg, maar ook de omgeving en de verwachtingen van de fans. We zijn blij dat Joachim terug bij ons is en hopen dat zijn komst ons helpt om een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van SKB te schrijven.”