📷 OFFICIEEL KAS Eupen haalt spits op bij FC Lorient

De Senegalese aanvaller Sambou Soumano speelt dit seizoen voor KAS Eupen. Hij wordt voor een seizoen geleend van FC Lorient.

Sambou Soumano is geboren op 13 januari 2001 in Dakar en heeft zijn opleiding genoten aan de Youth Elite Foot academie. In 2019 kwam hij op 18-jarige leeftijd naar Frankrijk en speelde aanvankelijk voor tweede divisieclub FC Pau. Na een jaar bij vierde divisie club Voltigeurs de Châteaubriand, trad hij in de zomer van 2021 toe tot het profvoetbal bij FC Lorient.

Bij FC Lorient is Sambou Soumano in een paar maanden tijd van het B-elftal naar het eerste elftal opgeklommen. In het seizoen 2021-2022 werd de nieuwe aanwinst van KAS Eupen 11 keer opgesteld in het B-team, waar hij 13 doelpunten scoorde. Bij de A-kern van de club heeft Sambou Soumano sinds zijn debuut op 24 oktober vorig jaar tegen Girondins de Bordeaux 22 keer zijn opwachting gemaakt en drie doelpunten gemaakt in Ligue 1.

“Met Sambou Soumano komt dit seizoen een jonge en zeer talentvolle spits voor KAS Eupen te spelen”, zegt Christoph Henkel, algemeen directeur van KAS Eupen. “In slechts één jaar tijd heeft hij zijn stempel gedrukt op FC Lorient, een club uit de Franse eerste divisie, en intussen heeft hij de ervaring van 22 wedstrijden in Ligue 1 opgedaan. Sambou Soumano zal ons extra aanvalsmogelijkheden geven en het vermogen van ons team om doelpunten te maken vergroten. Wij kijken uit naar de samenwerking met hem en wensen hem succes bij KAS Eupen.”