OFFICIEEL: transfer van Antwerp naar Beerschot is een feit voor 22-jarige doelman

Een transfer van Antwerp naar Beerschot: het kan dus wel degelijk. Voor de 22-jarige doelman die op het Kiel de concurrentiestrijd onder de lat aangaat, is het een feit.

De transfer van Davor Matijaš hing al enige tijd in de lucht en is nu helemaal afgerond. De Kroaat heeft bij Beerschot een contract getekend tot juni 2024, met nog een optie voor twee extra seizoenen. Matijaš zal zich dinsdag op het veld melden bij zijn nieuwe ploeg.

"Dit is voor mij een nieuwe stap in mijn carrière", vertelt de keeper op de site van Beerschot na het maken van wat voor velen een zeer gevoelige overstap zou zijn. "Ik ben ook heel blij dat ik in Antwerpen kan blijven wonen, dat is toch mijn tweede thuis geworden. Ik kan niet wachten om erin te vliegen en mezelf te bewijzen."

Matijaš heeft twee en een half jaar bij stamnummer 1 achter de rug. Dat nam hem in januari 2020 over van Hajduk Split, waar de doelman in het tweede elftal verzeild was geraakt.