Standard-coach ziet de moeilijke mercato van de club: "Ons heden is niet zo aantrekkelijk, we vissen in dezelfde vijver als de kleine clubs"

Met vier punten in vier matchen heeft Standard zijn start weer helemaal gemist. Trainer Ronny Deila hoopt allang dat er versterking bijkomt, maar die blijft uit. De mercato van de Rouches is dan ook op z'n minst 'gecompliceerd' te noemen.

''Het is een stresserende mercato", aldus Deila in HLN. "Er stond geen organisatie op punt. Fergal was er voor augustus niet en er was niet veel geld om te scouten of de dingen goed te doen, dus moesten we zien welke spelers ons pad kruisten. We proberen ons te versterken, want we willen Europa in, maar het moet de juiste speler zijn en dat is niet makkelijk als je zo laat begint."

Aanvallers zijn prioriteit. AA Gent-nieuwkomer Petter Haugge was een target en Deila sprak met zijn landgenoot. "Hij gaf aan in Europa te willen spelen en hij is niet de enige die dat aangaf. We vissen in dezelfde vijver als de kleine clubs. Ons heden is niet zo aantrekkelijk en daar moeten we aan werken. Toch zou het me zeer verbazen mocht er de komende tijd niet meer dan één speler bijkomen."