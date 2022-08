Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Meunier - Gümüşkaya - Hojlund

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 20/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Meunier - Gümüşkaya - Hojlund

Club Brugge lijkt zich de kaas van het brood te laten eten: Atalanta gaat vol voor Hojlund

Club Brugge en hun zoektocht naar een nieuwe spits loopt niet over rozen. Toptarget Rasmus Hojlund wordt nu nadrukkelijk het hof gemaakt door Atalanta en hun aanbieding overtreft al die van blauw-zwart. (Lees meer)

Muhammed Gümüskaya wordt mogelijk de volgende transfer van Westerlo

Westerlo is nog niet klaar op de transfermarkt. De promovendus heeft een Turkse middenvelder op het oog. Niet verwonderlijk gezien de eigenaars ook Turks zijn. Het gaat om Muhammed Gümüskaya. (Lees meer)

OH Leuven versterkt zich met de Poolse spits Aleksandar Buska

OH Leuven is allang op zoek naar bijkomende aanvallende versterking en heeft die blijkbaar gevonden in Italië. Aleksandar Buska komt over van Genoa. (Lees meer)

Thomas Meunier is wel degelijk in beeld bij Barcelona

Of Borussia Dortmund hem wil laten vertrekken is nog maar de vraag, maar Barcelona lijkt het alvast te gaan proberen. Thomas Meunier prijkt op het verlanglijstje van FC Barcelona omdat ze nog op zoek zijn naar een goedkopere en kwaliteitsvolle oplossing op de rechtsachter. (Lees meer)