Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Januzaj - Carrasco - Bongonda - Hojlund - Gboho

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 19/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Januzaj - Carrasco - Bongonda - Hojlund - Gboho

Cercle Brugge heeft een overeenkomst met Yann Gboho

Cercle Brugge heeft een nieuwe middenvelder en die luistert naar de naam Yann Gboho. De Frans-Ivoriaanse middenvelder komt over van Rennes. (Lees meer)

Everton zou met Adnan Januzaj aan het onderhandelen zijn

Volgens de Italiaanse transferspecialist Nicolo Schira is Adnan Januzaj momenteel in gesprek met Everton. De transfervrije Rode Duivel werd eerder in verband gebracht met een verhuis naar de woestijn of naar de MLS. (Lees meer)

Théo Bongonda kan naar Cadiz, maar de Spanjaarden moeten hun bod verhogen

Théo Bongonda hoeft bij KRC Genk niet meer op minuten te rekenen. Wouter Vrancken heeft hem naast de A-kern gezet en hij mag vertrekken. Voor een deftige prijs uiteraard... (Lees meer)

Club Brugge-toptarget Rasmus Hojlund staat in de belangstelling van heel wat ploegen

De zoektocht van Club Brugge naar een extra spits is nog steeds niet afgerond. Toptarget Rasmus Hojlund blijft de prioriteit, maar intussen is er wel weer concurrentie opgedoken. (Lees meer)

Manchester United informeerde ook al naar Yannick Carrasco

Manchester United is op zoek naar versterking. En die hebben ze dringend nodig. Ze informeerden al bij Thomas Meunier om de flank te komen versterken, maar zijn nu ook uitgekomen bij een andere Rode Duivel. (Lees meer)