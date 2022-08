Terugkeer van Zirkzee weer wat meer waarschijnlijker na afhaken van twee Duitse concurrenten voor Anderlecht

Het ziet er steeds meer naar uit dat Anderlecht binnenkort de terugkeer van Zirkzee kan aankondigen. Er was ook concurrentie uit Duitsland voor hem, maar die clubs hebben inmiddels afgehaakt.

Er moet utieraard nog altijd een akkoord gevonden worden tussen Anderlecht en Bayern München. Zolang dat het geval niet is, mag het vel van de beer nog niet geschoten worden. Al lijkt het nu wel al duidelijk dat Anderlecht de meest waarschijnlijke optie is voor de Nederlandse aanvaller.

Eerder geraakte al bekend dat Anderlecht wel enige concurrentie aftroefde, want ook Club Brugge, Ajax en PSV hadden interesse in Zirkzee. De belangstelling van deze clubs werd echter niet al te concreet. Nu blijkt dat ook enkele ploegen hem graag in Duitsland hadden gehouden.

Niet naar Augsburg of Stuttgart

Bild meldde immers dat ook FC Augsburg en Vfb Stuttgart - twee teams uit de Bundesliga - interesse toonden, maar inmiddels niet meer in de race zijn om Zirkzee te strikken. Het lijkt dus steeds meer opnieuw bestemming België te worden voor de 21-jarige speler die vorig seizoen al op huurbasis bij Anderlecht speelde.