Standard zwaar onderuit tegen 10 man van OH Leuven

Standard heeft zondagavond met 1-3 verloren van OH Leuven.

Standard begon scherp aan de partij en probeerde vrank en vrij naar doel te voetballen. In de zone van de waarheid kon het echt niks betekenen.

OH Leuven was duidelijk gekomen om de nul te houden en te kijken of het op de counter wat kon betekenen. En dat lukte wonderwel ook.

Bij de eerste echte aanval van OHL was het prijs. Thorsteinsson maakte het heerlijk af. Op slag van rust werd de score verdubbeld. Nu was Nsingi diegene die het afmaakte.

Vlak na de rust mocht Nsingi na een directe rode kaart vervroegd gaan douchen. Ook tegen tien man konden de Rouches nauwelijks iets laten zien.

Al-Taamari maakte de klus voor de bezoekers op een kwartier van het einde helemaal af. In de negentigste minuut kreeg de thuisploeg nog een strafschop. Emond trapte op de doelman, maar scoorde wel in de rebound.