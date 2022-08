Voormalig Lierse-speler houdt het voor bekeken als bondscoach en kiest voor lucratief buitenlands bod

In de jaren 90 was hij doelman van Lierse en 20 jaar later keerde hij er terug als trainer. Ondertussen zat Stanley Menzo op de bank bij Suriname maar ook die job is nu gedaan.

Suriname is sinds 1975 onafhankelijk maar heeft nog onmiskenbaar veel connecties met Nederland .Betere connecties dan België met Congo. Zo werd met Stanley Menzo door de Surinaamse voetbalbond een trainer gevonden met roots in Zuid-Amerika maar eentje die wel al jaar en dag in Nederland woonde. Een perfecte match? Even leek het zo. Want na 8 maanden stapt Stanley Menzo al op als bondscoach van Suriname. Menzo kon het tij niet keren van het kleine land en kon geen wedstrijd winnen tijdens de groepsfase van de CONCACAF Nations League. Enkel twee oefenwedstrijden konden winnend afgesloten worden. Op een persconferentie deelde Menzo mee dat hij ingaat op een lucratief buitenlands aanbod, al is het nog niet duidelijk van waar dat aanbod komt. Volgens Chinese media trekt Menzo naar Peking en keert hij terug naar Behing Guoan, waar hij in het verleden al trainer was.