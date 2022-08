Standard ziet verdediger vertrekken naar Rusland

Voor Moussa Sissako is er geen plek meer bij Standard. De verdediger mag dan ook vertrekken en zijn nieuwe bestemming lijkt in Rusland te liggen.

Moussa Sissako (21) is een jeugdproduct van PSG. De Frans/Malinese verdediger werd door Standard gehuurd in de winter van 2020 tot het einde van het seizoen. Hij kon Standard bekoren want hij werd de daaropvolgende zomer voor 400.000 euro aangekocht door de Luikenaars.

Nu lijkt het verhaal van Sissako gedaan bij Standard. Hij kwam dit seizoen nog niet in actie en hij zou aan het onderhandelen zijn met het Russische FK Sochi. De laatste details moeten nog uitgewerkt worden, maar morgen zou hij naar Rusland vertrekken voor medische testen en zijn contract te tekenen.

De 4-voudige Malinees international speelde 34 wedstrijden voor Standard waarin hij éénmaal tot scoren kwam.