'Antwerp werkt aan oplossing voor Alexis De Sart'

Bij Royal Antwerp FC vallen enkele spelers sinds de komst van Mark Van Bommel naast de kern.

Eén van de spelers die resoluut doorgestuurd werd naar de B-kern van The Great Old was Alexis De Sart. Hij werd vorig seizoen nog uitgeleend aan OH Leuven.

Volgens La Dernière Heure is RWDM uit de Challenger Pro League geïnteresseerd om De Sart binnen te halen.

RWDM begon met vier op zes aan de nieuwe competitie en wil opnieuw een gooi doen naar de promotie naar de Jupiler Pro League.