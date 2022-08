Hein Vanhaezebrouck voorzichtig maar ambitieus bij loting: "Haalbaar maar zijn geen slechte tegenstanders"

Na de dubbele nederlaag tegen Omonia Nicosia zat er voor Hein Vanhaezebrouck en AA Gent niets anders op dan af te zakken naar de groepsfase van de Conference League. Met tegenstanders Molde, Shamrock Rovers en Djugardens lijkt het een haalbare kaart voor de Buffalo's.

Maar dat leek Omonia Nicosia ook en Hein Vanhaezebrouck beseft maar al te goed dat het vel van de beer niet verkocht mag worden voor hij geschoten is. "Een makkelijke loting is vaak moeilijker dan het lijtk. Laat ons de tijd nemen om deze ploegen beter te bestuderen", klinkt het in een eerste reactie.

"Ik ben nooit blij of teleurgesteld met een loting. Ik heb gelezen dat het haalbaar is en de verwachting is dat we doorstoten maar Molde staat op kop in Noorwegen en ook de andere ploegen doen het goed in hun eigen competities, dus slechte teams zullen het niet zijn', blijft hij op zijn hoede.