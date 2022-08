Stan Braem met Zulte Waregem tegen Cercle Brugge dat hem niet moest hebben: "Altijd risico"

Stan Braem is het sprookjesverhaal van het West-Vlaamse voetbal. De man uit de amateurklassen speelt nu voor Zulte Waregem.

Het zou wat zijn, mocht Braem zaterdag zijn eerste doelpunt als prof scoren, precies tegen Cercle Brugge, de ploeg die hem na een proefperiode niet aannam.

“Ik had die eerste al moeten maken! Winnen blijft belangrijker. Maar ik krijg steeds meer speelminuten, ik voel het toch komen”, zegt Braem aan de Krant van West-Vlaanderen.

De keuze bij Zulte Waregem was snel gemaakt. “Ik begrijp ook wel dat Zulte Waregem een risico nam. Maar ze wilden toch investeren. We kwamen er in elk geval op alle vlakken snel uit. Ik had ook meteen een beter gevoel dan bij Cercle, omdat Zulte Waregem nog Zulte Waregem is.”

“Met alle respect, maar Cercle is eigenlijk Monaco, hé. Waar altijd het risico bestaat dat er plots nog een paar spelers van Monaco neerstrijken en je minder kansen krijgt.”