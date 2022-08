OFFICIEEL: Club Brugge ziet target naar Italië verhuizen

Club Brugge is al lange tijd op zoek naar een nieuwe nummer negen om de concurrentie aan te gaan met Ferran Jutgla. Maar het zoeken heeft vooralsnog niets opgebracht voor blauw en zwart. Rasmus Höjlund was een prioriteit voor Vincent Mannaert, maar hij verkiest de Serie A boven de Belgische competitie.

Atalanta heeft de transfer van de 19-jarige Deen bekend gemaakt. De Italianen nemen de jonge spits voor maar liefst 17 miljoen euro over van het Oostenrijkse Sturm Graz. De landskampioen zoekt ondertussen voort naar een nieuwe nummer negen.

