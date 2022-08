Thalhammer neemt enkele twijfelgevallen op in selectie: bij Cercle vooral hopen dat sterkhouder Daland hersteld is

Dominik Thalhammer zal nog enkele knopen moeten doorhakken. Of enkele twijfelgevallen het wedstrijdblad halen, bijvoorbeeld. En wat met Jesper Daland?

In onze voorbeschouwing kon u al lezen dat ze bij Cercle Brugge met behoorlijk wat blessurezorgen zitten in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. Enkele van de namen genoemd in de ziekenboeg zitten nu toch bij ruime selectie van Dominik Thalhammer: Jesper Daland, Yann Gboho en Emilo Kehrer.

Thalhammer heeft 21 spelers aangeduid voor de wedstrijd van zaterdagavond. Er moeten dus nog enkele namen afvallen. Goed mogelijk dat het de hierboven genoemde twijfelgevallen zijn. Of kan Cercle op één of enkelen van hen toch beroep doen?

Ze zitten elk in een heel verschillende situatie. Daland moest in Genk groggy van het veld. Is de Noor al hersteld van de opgelopen hersenschudding? Bij Cercle zullen ze hopen van wel, want Daland is de onbetwiste leider van de defensie. Nieuwkomer Gboho trainde deze week voor het eerst mee sinds hij vorig seizoen bij Vitesse geopereerd werd aan de knie. Ook Kehrer komt terug uit een langdurige blesssure.