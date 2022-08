Haalt Standard Noorse international binnen?

Standard is nog steeds op zoek naar een nieuwe verdedigende middenvelder. Nu lijken de Rouches geïnteresseerd te zijn in de Noorse international Patrick Berg.

Standard is in de laatste dagen van deze transfermercato nog steeds druk op zoek naar een verdedigende middenvelder. Nu lijken ze uitgekomen te zijn bij Patrick Berg, een 24-jarige Noor van de Franse eersteklasser Lens. Berg was vandaag aanwezig op Kortrijk samen met de sportief directeur van Standard, Fergal Harkin. Standard zou hem een seizoen lenen met aankoopoptie.

Financiëel is het momenteel onhaalbaar om Berg meteen over te kopen voor de Rouches. Op 1 januari van dit jaar kwam de defensieve middenvelder nog voor 4,5 miljoen euro over naar Lens van het Noorse FK Bodø/Glimt. Een andere optie voor Standard zou Balanta van Club Brugge zijn. Hij mag blauw-zwart verlaten, maar volgens de La Dernière Heure zou zijn salaris een probleem kunnen vormen.