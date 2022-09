Analist Goots genoot van het spel van Antwerp: "Als je ziet wat hij nu brengt naast Yusuf... Chapeau!"

Antwerp is in een rotvaart aan het seizoen begonnen en liet nog geen punt liggen. In het begin was het wel nog harken, maar tegen Union liet The Great Old zijn beste vorm zien. Patrick Goots genoot zelfs van het spel.

Goots zag de hand van Mark van Bommel. "Oké, het zat in de eerste helft een beetje mee, want Union durfde eveneens te voetballen. Maar het enthousiasme waarmee deze ploeg zich over het veld voortbewoog, was aanstekelijk", zegt hij in GvA. "Die tegenaanvallen, met vier à vijf spelers die op een wip en een flik zeventig meter overbrugden, had ik al lang niet meer gezien van Antwerp. De fysieke kracht maakte indruk. Als daarenboven het publiek de Bosuil laat kolken, gaan veel tegenstanders er in de problemen komen."

Er staat iets bij Antwerp. Fysieke kracht gekoppeld aan drang naar voor. "Vorig seizoen was Union nog veel matuurder dan Antwerp. Nu waren de rollen omgekeerd. De sleutel lag bij de tandem Gerkens - Yusuf. Afgelopen jaar was ik niet overtuigd van Gerkens' rol bij Antwerp, maar als je ziet wat hij nu aan de zijde van Yusuf bijbrengt… Chapeau. Het middenveld stond als een huis. En dan deed Radja, een van de beteren in het seizoensbegin, niet eens mee."