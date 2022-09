Dessers en Okereke pakken eerste punt met Cremonese in de Serie A

Cremonese heeft met Okereke en Dessers hun eerste punt van het seizoen weten te pakken in de Serie A tegen Sassuolo.

Opluchting voor Cremonese in de Serie A deze namiddag. De promovendus pakte zijn eerste punt van het seizoen tegen Sassuolo. David Okereke (ex-Club Brugge) en Cyriel Dessers (ex-Genk) stonden wel in de basis, maar werden na 76 minuten gewisseld. Beide aanvallers wisten niet te scoren.

Uiteindelijk eindigde het duel op een brilscore, want ook de ploeg van Thorstvedt (ex-Genk) wist de netten niet te doen trillen. Met hun punt springt Cremonese over Monza naar plek 19 in het klassement. Monza speelt morgen wel nog een thuiswedstrijd tegen Atalanta.