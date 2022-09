Opvallende toeschouwer op KV Mechelen: Birger Verstraete in de tribune, transfer in de maak?

Birger Verstraete werd gisteren gespot in de tribunes van KV Mechelen. Is er een transfer in de maak?

HLN meldt dat niemand minder dan Birger Verstraete gisteren in het stadion zat voor de wedstrijd KV Mechelen - Seraing. De middenvelder van Antwerp stond dit seizoen nog niet in de basis in de competitie. Van Bommel liet hem nog niet langer dan tien minuten spelen in een competitiewedstrijd en afgelopen twee matchen zat hij zelfs niet in de selectie.

KV Mechelen zou zeker en vast interesse hebben in Birger Verstraete. Voor de 28-jarige middenvelder zou het ook een mooie kans kunnen zijn aangezien hij op een zijspoor zit bij The Great Old. Antwerpen zou hem niet definitief van de hand willen doen, maar liever een jaartje verhuren. Volgens HLN heeft Verstraete ook nog andere opties in binnen- en buitenland.